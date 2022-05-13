Москва, 13 мая 2022, 18:51 — REGNUM Пять тысяч участников из 85 регионов, 2 000 конкурсных номеров, миллион рублей на продвижение – XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Самаре с 13 по 24 мая станет главным «социальным лифтом» творческой молодёжи России 2022 года.
О перспективах поддержки творческого развития студентов и школьников в экосистеме Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) рассказала журналистам руководитель ведомства Ксения Разуваева.
Она добавила, что в прошлом году победители Студенческой весны приехали на фестиваль «Таврида. АРТ» с большим концертным туром. К концу года планируется достроить Университет креативных индустрий, который станет постоянным домом для творческой молодёжи».
Национальный финал XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» станет самым масштабным творческим событием для студентов вузов в 2022 году. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.
Готовность региона к принятию участников и гостей фестиваля прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Глава региона также добавил, что подготовка к событию ведется уже практически на протяжении года совместно с Председателем Российского Союза Молодёжи Павлом Красноруцким, а участников и гостей фестиваля ждет немало новшеств.
О масштабах творческой программы и об активностях президентской платформы в период фестиваля рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.
Алексей Агафонов пригласил участников и гостей фестиваля 22 мая в 15:00 на хореографическую сцену фестиваля. В честь дня рождения платформы «Россия — страна возможностей» состоится ток-шоу «Гостиная РСВ». Участники ток-шоу познакомят зрителей через игровые задания с особенностями проектов и конкурсов платформы. Для зрителей приготовлен сюрприз — розыгрыш поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».
Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Российского Союза Молодёжи Павел Красноруцкий отметил особую роль фестиваля в формировании творческой карьеры его участников: «В рамках фестиваля Российский Союз Молодёжи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводит финал II Национальной премии поддержки талантливой молодёжи «Российская студенческая весна».
Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих номинациях: вокальной, инструментальной, танцевальной, театральной, оригинальном жанре, моде, арт, региональной программе, видео, журналистике. В каждой номинации победитель получит 100 000 рублей, победитель номинации «Региональная программа» получит 250 000 рублей на реализацию своих творческих инициатив. Студвесна традиционно помогает развиваться авторскому творчеству. В современном мире одним из самых действенных способов поддержки носителей культуры и искусства является продвижение в социальных сетях. Благодаря нашему стратегическому партнёру, холдингу VK, обладатели гран-при конкурсного направления «Видео», «Журналистика» и автор песни направления «Вокальное» получат грант в размере 1 млн рублей каждый. Это бюджет в рекламном кабинете на продвижение своего контента ВКонтакте. А ещё в этом году мы нацелены на рекорд России. Конкурсанты фестиваля собираются провести самое массовое танцевальное вращение. Чтобы вы понимали — тысяча человек одновременно исполнят фуэте».
Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальном сообществе Российской студенческой весны Российского Союза Молодёжи.
Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Организаторы фестиваля: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Самарской области, президентская платформа «Россия — страна возможностей», общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи». Соорганизаторы фестиваля: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Самарский Союз Молодёжи — территориальная общественная организация «Российского союза молодёжи», Самарский государственный экономический университет, Центр студенческих программ Российского Союза Молодёжи. Фестиваль проводится при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации.