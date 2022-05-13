Москва, 13 мая, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Пять тысяч участников из 85 регионов, 2 000 конкурсных номеров, миллион рублей на продвижение – XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Самаре с 13 по 24 мая станет главным «социальным лифтом» творческой молодёжи России 2022 года.

ИА REGNUM Студенческий билет

О перспективах поддержки творческого развития студентов и школьников в экосистеме Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) рассказала журналистам руководитель ведомства Ксения Разуваева.

«Эта Студвесна обещает стать беспрецедентной, поэтому всех призываем следить за происходящим на площадках и за их пределами. Отмечу, что творческая молодёжь всегда была в фокусе внимания Росмолодёжи. Мы строим общую экосистему поддержки талантов, начиная с детского возраста. У нас есть проект «Большая перемена», где основным направлением является «Твори». «Большая перемена» стала огромной платформой для всех детей и собрала все творческие направления, которые сейчас существуют. Ребята принимают участие в различных кастингах, там отбирают и на проект «Голос», и в «Детский КВН». Есть также ежегодная традиция создания мюзикла. Уже в этом году участники «Большой перемены» станут участниками первой «Российской школьной весны», — отметила Ксения Разуваева.

Она добавила, что в прошлом году победители Студенческой весны приехали на фестиваль «Таврида. АРТ» с большим концертным туром. К концу года планируется достроить Университет креативных индустрий, который станет постоянным домом для творческой молодёжи».

Национальный финал XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» станет самым масштабным творческим событием для студентов вузов в 2022 году. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Григорий Гуров.

Готовность региона к принятию участников и гостей фестиваля прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Всероссийская Студвесна — самое массовое молодёжное студенческое движение в стране. И не случайно юбилейная Студвесна проходит именно в Самаре, потому что именно здесь зародился этот фестиваль. В 60-е годы это были местные университетские фестивали, а уже в 1993 году родилась идея Всероссийской Студвесны, и шесть лет подряд она проходила в нашем городе. И для нас, конечно, очень важно, что юбилейная XXX Студвесна вернулась на родную землю. По инициативе студентов, мы вышли с конкурсной заявкой, победили в конкурентной борьбе и принимаем Студвесну», — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров .

Глава региона также добавил, что подготовка к событию ведется уже практически на протяжении года совместно с Председателем Российского Союза Молодёжи Павлом Красноруцким, а участников и гостей фестиваля ждет немало новшеств.

«Мы очень рады, что молодые, талантливые, энергичные, креативные студенты со всей страны съедутся в Самарскую область. Мы, конечно, ждем и гостей из-за рубежа, и планируется, что будут делегации из различных стран. Мы готовы к приёму гостей: продумали логистику и места размещения», — сказал Дмитрий Азаров.

О масштабах творческой программы и об активностях президентской платформы в период фестиваля рассказал заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

«В 1993 студенты могли принять участие лишь в 4 творческих номинациях: «Музыка», «Танец», «Стэм» и «Оригинальный жанр». Сегодня они соревнуются в 62 номинациях и 140 подноминациях по 10 направлениям. Фестиваль активно осваивает дистанционные работы с участниками — впервые запущен онлайн-конкурс «СТУДВЕСНА. VМЕСТЕ». Он позволил творческим коллективам и индивидуальным исполнителям в 5 творческих направлениях: «Танцевальном», «Вокальном», «Инструментальном», «Театральном» и «Оригинальный жанр», получить дополнительный шанс на попадание в национальный финал в Самаре напрямую, минуя региональные отборы. Всего за 1,5 месяца на конкурс поступило более 1 000 заявок. Хочу отметить, что в этом году фестиваль «Российская студенческая весна» стал одной из важнейших артерий молодёжного туризма в России. Благодаря проекту «Больше, чем путешествие», побывать в Самаре смогут более 400 молодых людей из разных регионов страны. Для них будет организована культурно-досуговая программа и посещение церемонии открытия фестиваля».

Алексей Агафонов пригласил участников и гостей фестиваля 22 мая в 15:00 на хореографическую сцену фестиваля. В честь дня рождения платформы «Россия — страна возможностей» состоится ток-шоу «Гостиная РСВ». Участники ток-шоу познакомят зрителей через игровые задания с особенностями проектов и конкурсов платформы. Для зрителей приготовлен сюрприз — розыгрыш поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Член Общественной палаты Российской Федерации, председатель Российского Союза Молодёжи Павел Красноруцкий отметил особую роль фестиваля в формировании творческой карьеры его участников: «В рамках фестиваля Российский Союз Молодёжи при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проводит финал II Национальной премии поддержки талантливой молодёжи «Российская студенческая весна».

Соискателями премии станут финалисты фестиваля в 10 творческих номинациях: вокальной, инструментальной, танцевальной, театральной, оригинальном жанре, моде, арт, региональной программе, видео, журналистике. В каждой номинации победитель получит 100 000 рублей, победитель номинации «Региональная программа» получит 250 000 рублей на реализацию своих творческих инициатив. Студвесна традиционно помогает развиваться авторскому творчеству. В современном мире одним из самых действенных способов поддержки носителей культуры и искусства является продвижение в социальных сетях. Благодаря нашему стратегическому партнёру, холдингу VK, обладатели гран-при конкурсного направления «Видео», «Журналистика» и автор песни направления «Вокальное» получат грант в размере 1 млн рублей каждый. Это бюджет в рекламном кабинете на продвижение своего контента ВКонтакте. А ещё в этом году мы нацелены на рекорд России. Конкурсанты фестиваля собираются провести самое массовое танцевальное вращение. Чтобы вы понимали — тысяча человек одновременно исполнят фуэте».

Трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в официальном сообществе Российской студенческой весны Российского Союза Молодёжи.

Фестиваль реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Организаторы фестиваля: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Правительство Самарской области, президентская платформа «Россия — страна возможностей», общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи». Соорганизаторы фестиваля: Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь), Самарский Союз Молодёжи — территориальная общественная организация «Российского союза молодёжи», Самарский государственный экономический университет, Центр студенческих программ Российского Союза Молодёжи. Фестиваль проводится при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации.