Владикавказ, , 08:03 — REGNUM Строительство Обхода Владикавказа в Северной Осетии вошло в активную фазу. Благодаря проекту «Безопасные качественные дороги», в рамках работ по третьей очереди обхода Гудермеса в составе трассы Р-217 «Кавказ» возведут искусственное сооружение. На объекте задействовано 150 дорожных рабочих и 70 единиц спецтехники. Подробности сообщает ФКУ Упрдор «Кавказ».

Строительство Обхода Владикавказа в Северной Осетии ФКУ Упрдор «Кавказ»

Напомним, благодаря нацпроекту в 2021 году в Северной Осетии обновлено более 90 км дорожного полотна, из них 20,5 км приведено к нормативу во Владикавказской агломерации.

После ввода объекта в эксплуатацию в 2024 году общая протяженность автодороги Р-217 «Кавказ» в обход Гудермеса составит 36 километров. Объект вошел в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети». На участке трассы Р-217 «Кавказ» близ Карджина в Северной Осетии в часы пик проезжает более 25 тыс. автомобилей.

«Наряду со строительством нового участка дороги IБ категории, предусмотрено возведение трех транспортных развязок, трех путепроводов и эстакады. На пересечении с региональной дорогой «Подъезд к селу Аллерой от трассы «Кавказ» работы практически завершены. В настоящее время строят развязку на пересечении с подъездом к селу Ахмат-Юрт. К строительству третьей — на пересечении с дорогой Ойсхара — Курчалой — Мескер-Юрт — приступят по завершении подготовительных работ», — пояснил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Осенью 2022 года на подъезде к Владикавказу со стороны ст. Архонской откроют стоянку для отдыха водителей. Ее площадь составит 90 тыс. кв. м (600×150 м), что сопоставимо с габаритами 12 футбольных полей. Бесплатная стоянка рассчитана на 650 машиномест: 400 тяжеловесных и 250 легковых.

Дорожники уже устроили земляное полотно и нижние слои асфальтобетона, восемь мачт электроосвещения, бытовую и ливневую канализации. Вскоре приступят к финишному этапу: укладке третьего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Параллельно ведутся работы по обустройству детских площадок, беседок, душевых и туалетов. Также здесь высадят деревья и кустарники, уложат газон.

«Одна из важнейших задач, реализуемых регионами, — приведение в нормативное состояние опорной сети дорог. Ключевые цели создания транспортного каркаса — повышение связанности территорий, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, а также достижение национальных целей развития страны на период до 2035 года. При выполнении субъектом целевых показателей, финансирование в этом направлении будет по-прежнему стабильным. После доведения до норматива, 85% дорог опорной сети в регионе субъект сможет распределить выделенные средства на городские дороги, — отметил в начале 2022 года руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе встречи с главой РСО — Алания Сергеем Меняйло.

Под Ахмат-Юртом мостостроители возвели семь опор эстакады высотой до 15,5 м, устроили почти 170 забивных свай на глубину до 13 м. Идет монтаж ригелей — несущих конструкций, которые равномерно распределят нагрузку на опорные стойки. Длина однополосного сооружения составит 250 м, а ширина проезжей части — 7,5 м. Добавим, что для обслуживания эстакады устроят технологический проезд. Ведутся работы и на 30-метровом путепроводе в составе данной развязки: устроили опоры и ригели для дальнейшего монтажа пролетного строения. Ширина проезжей части пятиполосного сооружения составит 26 м.

С целью укрепления склонов и защиты от обвалов рядом с эстакадой построят 200-метровую железобетонную стену высотой 3,5 м. Дорожники забили сваи и приступили к устройству ростверка для обеспечения дополнительной прочности всей конструкции. Одновременно на участке протяженностью 5,5 км активно ведется устройство дорожной одежды.

Для возведения земляного полотна использовано более 1 млн кубометров грунта. В целях соблюдения нормативов продольного уклона дороги, проходящей по Новогрозненскому хребту, высота насыпи и выемок достигает 25 м. Чтобы избежать просадок, каждый слой насыпи тщательно уплотняют и армируют георешеткой. Основание устраивают из песчано-гравийной смеси с добавлением цемента.

Линии электроосвещения установят на всех искусственных сооружениях, а встречные потоки транспорта разделят осевым парапетным ограждением. Помимо этого, смонтируют краевое барьерное ограждение, дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут разметку термопластиком.