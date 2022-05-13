Хельсинки, 13 мая, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Поставки электроэнергии в Финляндию компанией RAO Nordic Oy (дочерняя компания «Интер РАО») будут прекращены 14 мая в 1:00 мск, сообщили 13 мая в финской электросетевой компании Fingrid.

ИА REGNUM Электроэнергия

Недопоставки электроэнергии финская сторона намерена восполнить в Швеции. Кроме того, финны намерены нарастить производство своей электроэнергии.

В RAO Nordic Oy пояснили, что электроэнергия, проданная на бирже Nord Pool с 6 мая, так и не была оплачена, поэтому компания «из-за отсутствия денежных средств не может оплатить импорт электроэнергии из России».