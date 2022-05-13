Рыбинск, Ярославская область, , 19:07 — REGNUM В Ярославской области 13 мая побывал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Денис Мантуров и Михаил Евраев yarregion.ru

Глава Минпромторга вместе с врио губернатора региона Михаилом Евраевым приехал в Рыбинск на завод «Вымпел». Там состоялась закладка инновационного катамарана HSC150B.

«У нас сегодня важное событие — закладка катамарана нового типа, который в России до этого не производился. Хотел бы всех поздравить и пожелать «Вымпелу» дальнейшего развития, освоения новых типов судов и кораблей. Вхождение в Объединенную судостроительную корпорацию открывает для предприятия уникальные возможности для модернизации, повышения эффективности производства, реализации новых проектов», — отметил Денис Мантуров.

Судно нового поколения обеспечивает плавный ход и пониженное волнообразование. При этом расход топлива минимальный. Один катамаран вмещает до 148 человек и может пройти до 700 километров.

«Сейчас время экономически сложное, и очень приятно, когда компании видят новые возможности, занимают проактивную позицию. Все дело в людях, именно от них зависят жизнь и процветание предприятия. Сегодняшнее мероприятие — это знак развития промышленности Рыбинска и Ярославской области в целом», — подчеркнул Михаил Евраев.

Глава региона также уверен, что в будущем новые катамараны можно будет использоваться и в Ярославской области. Договор о строительстве двух судов заключён между АС «ССЗ «Вымпел» «, АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» и АО «Машпроплизинг» в декабре 2021 года. Строительстве ведётся в кооперации с предприятиями Иркутска. Спуск на воду планируется в 2023 году на озере Байкал.