Рыбинск, Ярославская область, 13 мая 2022, 19:07 — REGNUM В Ярославской области 13 мая побывал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Глава Минпромторга вместе с врио губернатора региона Михаилом Евраевым приехал в Рыбинск на завод «Вымпел». Там состоялась закладка инновационного катамарана HSC150B.
Судно нового поколения обеспечивает плавный ход и пониженное волнообразование. При этом расход топлива минимальный. Один катамаран вмещает до 148 человек и может пройти до 700 километров.
Глава региона также уверен, что в будущем новые катамараны можно будет использоваться и в Ярославской области. Договор о строительстве двух судов заключён между АС «ССЗ «Вымпел» «, АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» и АО «Машпроплизинг» в декабре 2021 года. Строительстве ведётся в кооперации с предприятиями Иркутска. Спуск на воду планируется в 2023 году на озере Байкал.