Тюмень, 13 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. В Тюмени 20-летний Сергей Д. осуждён за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве. Приговор вынес Центральный райсуд города, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы области.

Cleper.ru Суд

Преступление было совершено 14 марта 2019 года. Тогда ещё несовершеннолетний гражданин и его приятель решили проверить боеготовность служб экстренного реагирования. Он позвонил по номеру 102 и сообщил, что заминирован один из торговых центров. Затем друзья наблюдали за тем, как к рынку подъезжали полиция, МЧС, сапёры и скорая помощь.

До суда гражданин находился в СИЗО. Суд назначил ему два года условно с таким же испытательным сроком и постановил конфисковать орудие преступления — мобильный телефон. В зале суда его освободили из-под стражи.