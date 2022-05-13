Пекин, 13 мая, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Дай Бин призвал должным образом отреагировать на материалы, представленные Россией по деятельности биолабораторий США на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Он подчеркнул, что Китай обеспокоен этой информацией и речь идёт о международной безопасности.

«Китай призывает соответствующие стороны проявить ответственность, своевременно отреагировать и должным образом расследовать, чтобы не возникало никаких сомнений», — сказал китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия затребовала провести 13 мая заседание Совбеза ООН по теме военно-биологической деятельности США на территории Украины.