Пенза, 13 мая, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Мошенники, представляющиеся сотрудниками прокуратуры, активизировались в Пензенской области. Жителей просят обо всех случаях сообщать в полицию, информирует пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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По области фиксируются случаи, когда по телефону злоумышленники сообщают руководителям образовательных учреждений о якобы предстоящих прокурорских проверках. Мошенники от имени работников ведомства предлагают заплатить деньги в рамках проведения предстоящей проверки в учреждении.

По установленным фактам ведутся уголовно-процессуальные проверки. Население призывают к бдительности. Сотрудники прокуратуры с предложениями о перечислении денежных средств, пополнения баланса мобильного телефона, покупке подарков, оказанию услуг по доставке продуктов питания обращаться к должностным лицам и гражданам не могут.

ИА REGNUM напоминает, в Красноярском крае в 2021 году мошенники звонили гражданам и представлялись руководителями прокуратуры региона.

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