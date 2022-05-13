Грозный, , 18:37 — REGNUM Агент 28-летнего ивуарийского нападающего грозненского «Ахмата» Сенина Себая Дмитрий Селюк сообщил, что футболист покинет российский клуб после завершения сезона.

Матч «Зенит» — «Ахмат» Fc-zenit.ru

«Вчера я разговаривал со спортивным директором «Ахмата» — Себай по окончании контракта, летом, уйдет из команды, а Конате останется», — цитирует Селюка издание Sport24.

В текущем сезоне Сенин Себай принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил четыре желтые карточки.

Сенин Себай перешел в «Ахмат» 7 сентября 2021 года после перехода из подмосковных «Химок» за 230 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.