Москва, 13 мая, 2022, 18:35 — ИА Регнум. С 11 по 13 мая в Москве прошло финальное мероприятие самого крупного спортивного проекта РДШ — Всероссийский спортивный фестиваль. Он ежегодно проводится с 2019 года. Партнёрами выступили ОГФСО «Юность России», Министерство просвещения РФ, Министерство спорта РФ, Федерация воздушно-силовой атлетики России, а также спонсор «Донаты Bakerton». В этом году в проекте, который проходил в 5 этапов с сентября 2021 года по май 2022 года, приняло участие более 107 000 школьников из 75 регионов РФ. На фестивале собрались 313 детей из 45 регионов, чтобы принять участие в финальных испытаниях «СпортФеста».

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Школьники из разных городов и сёл приложили немало усилий на этапе отбора, чтобы приехать в Москву и окунуться в атмосферу спортивного праздника. Проект сразу заинтересовал юных спортсменов, они моментально включились и с азартом начали выполнять задания по направлениям.

В рамках испытаний, которые прошли на площадке спортивного комплекса «Вымпел» в Королёве, у детей была возможность провести утреннюю разминку совместно с известным спортивным комментатором и телеведущим Дмитрием Губерниевым, который также вёл прямую онлайн-трансляцию со «СпортФеста», и Яной Кудрявцевой, тринадцатикратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.

Горящие глаза мальчишек и девчонок вдохновили телеведущего, который поддержал инициативу Российского движения школьников: «Я дружу с организацией уже много лет и каждый раз получаю огромное удовольствие от общения и комментирования. Так держать, Российское движение школьников! Это только начало большого пути, чтобы объединить всю страну: не только школьников, а также их родителей».

Активисты испытывали свои силы на площадках по 5 направлениям: соревнования по воздушно-силовой атлетике («Сила РДШ»); эстафеты с необычными заданиями для школьников 1-4 класса («Весёлые старты»); конкурс проектов («Здоровое движение»); полоса препятствий для старшеклассников 16-17 лет («Игры отважных»); а также турнир по интеллектуальному виду спорта — шахматам — для участников в возрасте от 6 до 17 лет.

О поддержании интереса детей в сфере спорта, а также о его важности и пользе не только для тела, но и для становления личности высказался Евгений Рылов, двукратный олимпийский чемпион по плаванию: «Взрослые подают пример детям, поэтому важно, чтобы было больше мероприятий, где бы они вместе смогли участвовать в соревнованиях. Любой спорт полезен для развития тела, силы воли и дисциплины, потому что многие проблемы в жизни возникают от отсутствия этих качеств».

На одной из площадок чемпион по плаванию провёл для участников «Классную встречу РДШ», в рамках которой дети смогли задать свои вопросы спортсмену: о победах и неудачах, о правильном питании и многом другом.

В рамках «СпортФеста» ребят ждали различные мастер-классы по дзюдо, воркауту, здоровому питанию, полосе препятствий и футболу от членов сборной страны и специалистов своего дела.

Например, мастер-класс по футболу провёл российский футболист, который выступал за сборную России, Руслан Пименов. Он отметил важность развития любительского спорта, так как в любой момент это может перерасти в профессиональную деятельность.

«Футбол, да и любой вид спорта, можно начинать не только с 6-7 лет, но можно пойти и в 12-13 лет. Очень важно прививать любовь к спорту с детства, чтобы это становилось образом жизни», — сказал спортсмен.

На церемонии награждения, которая прошла в гостиничном комплексе «Измайлово», участников ожидал большой концерт и сюрпризы: выступление популярной российской певицы Люси Чеботиной; красочное и захватывающее шоу многократных чемпионов по велоджампу и многое другое.

Марина Мокшина, исполнительный директор Российского движения школьников, выразила слова благодарности присутствующим: «Российское движение школьников очень гордится нашими юными спортсменами, поэтому мы будем ежегодно проводить этот фестиваль. Надеюсь, что на площадке в следующем году будут присутствовать все 85 субъектов Российской Федерации. К этому будем стремиться».

Также на церемонии награждения активистов-спортсменов РДШ поздравили Светлана Ишмуратова, Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира, четырёхкратная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России. Полковник ВС России и Председатель ОГФСО «Юность России», доктор наук, заслуженный тренер России Алан Абаев.

Дети получили массу положительных впечатлений от причастности к такому масштабному празднику РДШ, от участия, победы и новых знакомств.

Ксения Алёшина из Магнитогорска, участница команды-победительницы в номинации «Весёлые страты», поделилась своими чувствами по поводу победы: «У меня очень много эмоций! Мы не ожидали, что сможем занять именно первое место. Мы очень сильно тренировались каждый день, верили в себя. Как мы заняли первое место, не помним, все плачут от радости!»

Никита Котов из Чувашской Республики, один из победителей команды в конкурсе проектов «Здоровое движение» дал напутственное слово будущим участникам «СпортФеста», посоветовав не бояться, верить в себя до конца и знать, «что ты сможешь всё».