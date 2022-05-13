Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM Члены «Молодой гвардии Единой России» в Санкт-Петербурге провели акцию в защиту памятника советским воинам-освободителям в Риге, который власти Латвии и её столицы решили снести.

Акция «Молодой Гвардии» в Петербурге spb. er.ru

Как сообщили 13 мая в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» в Петербурге, акция прошла у здания бывшего генерального консульства Латвийской республики, работа которого приостановлена по решению МИД РФ.

В ответ на решение латвийских властей снести монумент активисты принесли плакат с изображением рижского мемориала и установили его у консульства. Молодогвардейцы заявили, что необходимо сохранять историческое прошлое, и напомнили о цене Победы советского народа. Затем прошла церемония возложения цветов.

«В День Победы власти бульдозером сгребали в кучу цветы, возложенные к памятнику в Риге, которые принесли жители, чтобы отдать дань памяти солдатам, сражавшимся за мирное небо над нашими головами. Теперь решили демонтировать монументы героям Великой Отечественной войны. Мы не допустим подобного неуважения к подвигу наших предков», — заявил руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии» Александр Маликов.

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Напомним, что инициативу о переносе памятника из Риги в Ленинградскую область уже высказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. В доказательство он продемонстрировал официальное обращение к мэру Риги Мартиньшу Стакису.