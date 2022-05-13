Москва, 13 мая, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В пятницу, 13 мая, в рамках второго Молодёжного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF 2022) состоялась сессия «В плену у «всемирной паутины»: контент и алгоритмы». Ведущие эксперты отрасли и представители отечественных сервисов обсудили, что делать с рекомендательными алгоритмами онлайн-платформ, чтобы они не представляли угрозу для пользователя, а также как в текущих условиях противостоять растущему числу дезинформации и фейковых сообщений.

ИА REGNUM Интернет

Участники дискуссии уделили пристальное внимание теме рекомендательных алгоритмов. Сегодня пользователю легко потеряться среди огромного количества ежедневно публикуемых статей, видеороликов и прочих мультимедийных материалов. Рекомендательные сервисы призваны сэкономить время юзера и в кротчайшие сроки найти наиболее интересный для него контент. Спикеры сошлись во мнении, что рекомендательные сервисы должны не только развлекать и облегчать жизнь пользователя, но и расширять его границы, открывать для него разнотематический контент.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул важность подобной образовательной функции рекомендательных алгоритмов: «Часто рекомендательные сервисы зацикливают в одном и том же. И ты никуда не развиваешься. Может быть, ты даже бы и не хотел то же самое получать. У нас в «Знании» идея в том, чтобы, если говорить о рекомендательных сервисах, когда мы строим портрет пользователя, понимание, чем он интересуется, у нас стоит две задачи — давать ему контент, который он хочет и которым он интересуется. С другой стороны, постоянно его вытаскивать оттуда и давать что-то новое, в таком образовательно-развлекательном формате дать ему какую-то новую тему и постараться заинтересовать. Одна из идей — формировать всесторонне развитого человека и постоянно давать новые темы».

Своим опытом и видением системы рекомендательных алгоритмов также поделился генеральный продюсер Rutube Давид Кочаров: «Мы, Rutube — UGC платформа пользовательского контента, и у нас важен пользователь не только как зритель, человек, смотрящий контент, но и как автор контента. Любой пользователь может выложить все, что угодно у нас, зарегистрировавшись и открыв свою студию, свой канал. И поэтому конечно же именно автору контента лучшего всего знать, про что он и как он. Поэтому именно на тегах и на категориях видео, которые автор ставит, мы делаем наши рекомендации».

Также Давид Кочаров подчеркнул важность учитывать не только интересы пользователей, но и самих создателей контента. Понимание аудитории, её прозрачность и интересы, в первую очередь, помогут самим креаторам создавать более релевантные материалы.

Эксперт анонсировал планы площадки по реализации таких механизмов: «Мы хотим, чтобы в студии блогеров, в студии у авторов контента, была эта полная аналитика именно про регионы, про гендер, и именно что пользователи еще смотрят вокруг, чтобы автор контента, прокачивая аккаунт, знал свою аудиторию и знал, куда ему двигаться, знал, кто его на самом деле смотрит. Вот мы понимаем, что автору необходимо дать эту информацию, это «плечо». Мы сейчас на этим работаем, не буду говорить сроки, но надеюсь, что в ближайшее время в этом году это произойдет».

В тоже время, по мнению экспертов, при всей значимости рекомендательных сервисов такие «помощники» должны быть максимально безопасными и прозрачными. Они должны работать исключительно на благо пользователя, помогая ему найти для себя новый, релевантный его интересам контент, но не навязывая его.

Генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский особо подчеркнул важность прозрачности работы таких алгоритмов. Аудитория должна понимать, из чего складываются рекомендации в соцсетях и какие действия влияют на формирование таких подборок, считает эксперт. В качестве примера реализации такого подхода Гореславский привел кейс маркетплейса Ozon, который первым в России раскрыл механизмы работы своих рекомендательных сервисов.

«Ozon первый из российских компаний пошел на добровольное раскрытие своих механизмов. О чем это говорит? Ozon раскрыл эти механизмы для того, чтобы не создавать ощущение обманутости, чтобы не было подозрения, что вас кто-то дурит и пытается вам либо что-то продать ненужное, либо выманить из вас побольше денег», — отметил эксперт.

Еще одной актуальной темой сессии стала проблема фейков, их распространения и борьбы с ложной информацией в отечественном онлайн-сегменте.

Начальник Управления по развитию медиатехнологий АНО «Диалог Регионы» Павел Захаров особо подчеркнул масштаб текущей «инфодемии»: »Для понимания за период начала спецоперации и до текущего дня наши аналитики выявили столько же фейков, даже чуть больше, сколько было выявлено за весь 2021 год. При этом надо сказать, что 2021 год был тоже аномальным по количеству фейков. И они все были связаны с коронавирусом, разумеется, всякие конспирологические теории. Были очень вредные и опасные для здоровья людей фейки о том, как лечиться от короны, было много разных историй. Что мы видим сейчас? Фейков о коронавирусе нет. Они просто исчезли из инфополя полностью. И складывается такое ощущение, что те же примерно люди, которые занимались созданием фейков о коронавирусе, сейчас занимаются созданием фейков другого характера. Каждый день регистрируется в четыре раза больше уникальных новых фейков, чем в конце прошлого года и начале даже этого года».

Эксперты согласились, что основной причиной, почему пользователи ведутся на фейки, являются эмоции.

«Ключевой момент в принятия решения о том, достоверная информация или нет, для любого человека это первая эмоциональная реакция. Если вы какую-то информацию восприняли без эмоций, то скорее всего вы ее воспринимаете на уровне рациональном. Если вы воспринимаете эмоционально, то здесь включается первый фильтр. Вам она интересна или нет. Если вам информация интересна и вызвала у вас сильную эмоцию, здесь критическое мышление часто выключается. Вы верите тому, что видите, это, возможно, соответствует личному опыту и в таком случае вы принимаете решение, что информация достоверна, при том, что она может ею не быть», — прокомментировал принцип влияния фейков Павел Захаров.

Особенно важно, по мнению участников дискуссии, проводить постоянный фактчекинг информации и брать его за основу в своей работе. Показательно, что в России первые шаги к информационной сознательности уже сделаны. Так, в октябре 2021 года крупнейшие российские ИТ-компании, медиахолдинги и издания, подписали меморандум о борьбе с недостоверной информацией в интернете и создании безопасной информационной среды. Среди подписантов — представители «Яндекса», Mail.ru Group, ТАСС, Rambler& Co, «Интерфакса», «Авито», Rutube, МИЦ «Известия», центра компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и ряда других компаний.

Павел Захаров особо подчеркнул роль таких инициатив: «Фактчекеры — организации с хорошей репутацией, уважаемые, которые дорожат этой репутацией, они профессионально занимаются проверкой информации, могут объяснить по пунктам, почему-то, что вы только что увидели, не так. Работа фактчекеров в этом смысле должна быть Меморандум, к которому присоединился «Диалог», как раз один из хороших примеров, когда фактчекеры должны просто объединить здравый смысл и понять, что от них зависит то, что пользователи будут читать».

Эксперты затронули также вопрос маркировки контента, которая помогла бы пользователям не повестись на дезинформацию.