Ижевск, , 18:27 — REGNUM В праздничные майские дни двоих военнослужащих из Удмуртии освободили из плена, в который они попали в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в республике.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Родственники военных обратились к омбудсмену за помощью в апреле текущего года. Молодые люди проходили службу по контракту. Находясь в зоне спецоперации, они служили в разных частях и попали в плен ВСУ (Вооруженных сил Украины). Оттуда им удалось дозвониться и рассказать о ситуации своим родным.

Сразу же было налажено взаимодействие с уполномоченным по правам человека в РФ. Коллеги из аппарата федерального омбудсмена в постоянном режиме находились в контакте с Министерством обороны РФ. Было установлено местонахождение военнослужащих, затем был организован обмен с украинской стороной.

После освобождения из плена военнослужащие проходят медицинское обследование, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ИА REGNUM напоминает, сегодня из Удмуртии на Донбасс отправился очередной гуманитарный груз. В ЛНР и ДНР направили 12 тыс. штук кирпичей с Воткинского завода.