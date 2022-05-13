Вашингтон, 13 мая, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и шеф Пентагона Ллойд Остин провели телефонные переговоры, заявил 13 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, Остин призвал к прекращению огня на Украине.

Также было отмечено, что это были первые переговоры Шойгу и Остина с начала российской спецоперации.

«Министр Остин поговорил с министром Шойгу 13 мая впервые с 18 февраля. Министр Остин призвал к немедленному прекращению огня на Украине и подчеркнул важность поддержки линий связи», — указано в сообщении пресс-секретаря Пентагона.

По чьей инициативе состоялся телефонный разговор, не уточняется.