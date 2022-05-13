Москва, 13 мая, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Временное послабление в отношении соблюдения лимитов открытых валютных позиций (ОВП) ввёл Банк России, сообщили 13 мая в пресс-службе регулятора. Срок действия меры — по 31 декабря 2022 г.

Доллар — евро

Меры, нацеленные на обеспечение устойчивости банковского сектора, принимаются в дополнение к уже введённым ранее. Теперь, согласно нововведению, ЦБ «воздержится от применения к банкам мер за несоблюдение лимитов ОВП в долларах США и (или) евро».

Это послабление будет соблюдаться при условии разнонаправленности лимитов: длинная позиция против короткой и наоборот, и при наличии достаточной взаимной компенсации указанных позиций, когда «наибольшая по абсолютному значению из двух позиций в рублевом эквиваленте не должна превышать наименьшую более чем на десять процентов».

«Банк России также воздержится от применения мер за сопутствующее несоблюдение лимита совокупной ОВП, но не более чем на 15 процентных пунктов», — говорится в сообщении. ЦБ подчёркивает, что это нововведение нельзя использовать «в спекулятивных целях».

Благодаря этим временным мерам российские банки смогут «осуществлять внутреннее хеджирование противоположных ОВП в долларах США и евро», а это, в свою очередь, снизит их расходы на регулирование позиций в указанных валютах, при этом риски для капитала будут в достаточной степени ограничены.