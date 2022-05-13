Вашингтон, , 18:21 — REGNUM В кинокомиксе «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» могли показать Дэдпула. Об этом пишет портал «Игромания» 13 мая.

Дэдпул Цитата из к/ф «Дэдпул» реж Тим Миллер. 2016. США

По словам сценариста Майкла Уолдрона, при создании ленты рассматривался вариант с добавлением камео Дэдпула, однако от этой идеи отказались. Примечательно, что незадолго до этого исполнитель главной роли Райан Рейнольдс также отмечал то, что его герой не появится в сиквеле «Доктора Стрэнджа».

Напомним, что фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» вышел в американский прокат 6 мая 2022 года. В России премьера картины была отменена из-за спецоперации на Украине.

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