Сочи, Краснодарский край, , 18:16 — REGNUM Сегодня, 13 мая, в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче предпоследнего 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Нижним Новгородом». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Стадион Фишт (сс) Oleg Bkhambri

Стартовые составы команд:

«Сочи»: Денис Адамов, Родригао, Ваня Дркушич, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Тимофей Маргасов, Артем Макарчук, Жоаозиньо, Матео Кассьерра.

«Нижний Новгород»: Никита Гойло, Лукас Масоэро, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Алексей Козлов, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Альберт Шарипов, Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов, Ричи Эннин.

На данный момент «Сочи» с шестнадцатью победами, восемью поражениями и 52-мя набранными очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Нижний Новгород», набрав 29 очков, располагается на одиннадцатой позиции.