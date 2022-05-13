Уват, Тюменская область, 13 мая, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Увате Тюменской области автомобилиста отправили в колонию-поселение за пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Пьянство за рулём

26-летний гражданин ранее был осуждён за подобное преступление. В октябре 2021 года завершился его условный срок, а в ноябре он снова попался пьяным за рулём.

Суд назначил подсудимому год колонии-поселении. Также он лишил его на три года права управлять транспортными средствами.