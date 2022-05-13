Москва, , 18:12 — REGNUM 22-летний центральный полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА и сборной Исландии Арнор Сигурдссон, выступающий во второй половине текущего сезона за «Венецию» на правах аренды, может покинуть «красно-синих» после завершения сезона.

Герасимов против Сигурдссона Алексей Колчин. © ИА REGNUM

Как сообщает издание Sport24, руководство ЦСКА выставило Сигурдссона на трансфер. За московский клуб исландский футболист выступает с 31 августа 2018 года после перехода из «Норрчеппинга» за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость Арнора Сигурдссона, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В текущем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Арнор Сигурдссон принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле футболист провел 174 минуты.