Белград, 13 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Решение Вселенского патриарха Варфоломея признать канонической «Охридскую архиепископию» является очередным шагом навстречу врагам православия. Такое мнение высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.

Diego Delso Охрид, Македония

Напомним, что 9 мая Вселенская патриархия признала каноничность «Охридской архиепископии» и порекомендовала ей урегулировать «административные споры» с Сербской православной церковью, хотя территория Северной Македонии является канонической территорией СПЦ.

По словам эксперта, в момент, когда сербская и македонская сторона уже во второй раз за последние 20 лет оказались в шаге от достижения договоренности, в дело вмешался патриарх Варфоломей — очевидно, по запросу Запада.

Гайич напомнил, что в 2002 году Сербская патриархия фактически достигла соглашения с духовенством в Македонии. В соответствии с этими договоренностями, православная церковь в Македонии получила бы полную автономию при условии признания первенства и патроната Сербской православной церкви.

«Это сохранило бы канонические единство Сербской православной церкви, и это было приемлемо и для одной, и для другой стороны. Предполагаемая модель на самом деле напоминала отношения между Московским патриархатом и Украинской православной церковью Московского патриархата», — рассказал сербский политолог.

Тем не менее, соглашение так и не было реализовано, так как в дело вмешались американские дипломаты из посольства США в Македонии, и политическое руководство страны сделало все, чтобы сорвать договоренности, достигнутые православным духовенством, отметил эксперт.

Гайич добавил, что сербская и македонская сторона фактически стояли на пороге нового договора в момент, когда патриарх Варфоломей выступил со своим заявлением о признании Охридской архиепископии.

«При этом в данном случае больше всего настораживает полное отсутствие реакции как Сербской православной церкви, так и политических властей в Белграде на очевидно недружественные шаги патриарха Варфоломея. На нас, сербов, Запад смотрит как на ненадежное звено в тылу НАТО в случае войны против России. Поэтому я ожидаю, что давление на Сербскую православную церковь только продолжится», — резюмировал Стеван Гайич.