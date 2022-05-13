Эксперт: Запад уговорил патриарха Варфоломея признать македонскую церковь
Белград, 13 мая, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Решение Вселенского патриарха Варфоломея признать канонической «Охридскую архиепископию» является очередным шагом навстречу врагам православия. Такое мнение высказал сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) Стеван Гайич.
Напомним, что 9 мая Вселенская патриархия признала каноничность «Охридской архиепископии» и порекомендовала ей урегулировать «административные споры» с Сербской православной церковью, хотя территория Северной Македонии является канонической территорией СПЦ.
По словам эксперта, в момент, когда сербская и македонская сторона уже во второй раз за последние 20 лет оказались в шаге от достижения договоренности, в дело вмешался патриарх Варфоломей — очевидно, по запросу Запада.
Гайич напомнил, что в 2002 году Сербская патриархия фактически достигла соглашения с духовенством в Македонии. В соответствии с этими договоренностями, православная церковь в Македонии получила бы полную автономию при условии признания первенства и патроната Сербской православной церкви.
«Это сохранило бы канонические единство Сербской православной церкви, и это было приемлемо и для одной, и для другой стороны. Предполагаемая модель на самом деле напоминала отношения между Московским патриархатом и Украинской православной церковью Московского патриархата», — рассказал сербский политолог.
Тем не менее, соглашение так и не было реализовано, так как в дело вмешались американские дипломаты из посольства США в Македонии, и политическое руководство страны сделало все, чтобы сорвать договоренности, достигнутые православным духовенством, отметил эксперт.
Гайич добавил, что сербская и македонская сторона фактически стояли на пороге нового договора в момент, когда патриарх Варфоломей выступил со своим заявлением о признании Охридской архиепископии.
«При этом в данном случае больше всего настораживает полное отсутствие реакции как Сербской православной церкви, так и политических властей в Белграде на очевидно недружественные шаги патриарха Варфоломея. На нас, сербов, Запад смотрит как на ненадежное звено в тылу НАТО в случае войны против России. Поэтому я ожидаю, что давление на Сербскую православную церковь только продолжится», — резюмировал Стеван Гайич.