Мадрид, 13 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. 34-летний центрфорвард «Реала» и сборной Франции по футболу Карим Бензема может остаться в мадридском клубе до конца сезона 2023/24. Как сообщает журналист Экрем Конур, руководство «сливочных» готовит новый контракт, рассчитанный до лета 2024 года.

Антон Зайцев Карим Бензема

Текущее соглашение Бензема с «Реалом» рассчитано до 30 июня 2023 года. После завершения следующего сезона француз может покинуть мадридский клуб на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Реал» договорился о продлении контрактов с Винисиусом Жуниором и Лукой Модричем.

В текущем сезоне Карим Бензема принял участие в 31-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился 27-ю забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза 16 (15+1) очков по системе гол+пас. На данный момент Бензема является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша ЛЧ.