Кабул, , 18:08 — REGNUM Взрыв произошёл в одной из мечетей столицы Афганистана, сообщил 13 мая представитель кабульского управления безопасности Халид Задран на своей странице в Twitter.

Кабул (сс) Masoud Akbari

По предварительным данным, в результате взрыва, произошедшего во время пятничной молитвы в мечети Аюб-э-Сабир, ранения получили три человека.

«Взрыв произошел сегодня во время пятничной молитвы в мечети Аюб-э-Сабир в пятом районе безопасности Кабула. По предварительной информации, три человека получили ранения», — написал Халид Задран.

На месте взрыва начата поисково-спасательная операция.

Информация уточняется.

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