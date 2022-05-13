Мадрид, , 18:02 — REGNUM Как сообщает издание COPE, руководство мадридского «Атлетико» не может продлить аренду 31-летнего нападающего каталонской «Барселоны» и сборной Франции Антуана Грзиманна. После завершения сезона футболист вернется в «Барселону».

Антуан Гризманн Atleticodemadrid.com

В текущем сезоне испанской Примеры 2021/22 Антуан Гризманн принял участие в 24-х турах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету француза 6 (4+2) очков по системе гол+пас.

«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» 14 июля 2019 года. Сумма трансфера составила 120 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.