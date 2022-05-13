Пенза, 13 мая, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Желтый уровень погодной опасности прогнозируется на территории Пензенской области 14 мая. По данным синоптиков, в регионе ожидаются грозы с порывистым ветром.

Константин Коровин. Ветер (фрагмент). 1916

В субботу, 14 мая, ночью по области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха составит +4…+9 °C. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза, порывы юго-западного ветра достигнут 15-18 м/с. Воздух прогреется до +19 градусов.

В течение суток, 15 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди с грозами сохранятся. Порывы западного ветра не превысят 14 м/с. В ночное время столбики термометров опустятся до +4…+9 градусов, днем потеплеет до +17 °C.

ИА REGNUM напоминает, в прошлый выходные (7-10 мая) в Пензенской области тушили лесные пожары в Кузнецком и Большевьясском лесничестве.

Читайте также: В Саратовской области прогнозируют дожди с грозами