Ижевск, , 18:02 — REGNUM Сегодня с кирпичного завода отправлен гуманитарный груз в Донской спасательный центр. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Воткинска Алексей Заметаев.

Гуманитарный груз из Удмуртии Донбассу

«Разрушения в братских республиках колоссальные. Люди потеряли все, и, конечно, востребована любая помощь. На тех территориях, где уже есть возможность приступить к мирной жизни, жизненно необходимы стройматериалы», — отметил он.

Заметаев подчеркнул, что к сбору помощи подключились не только жители города, но и бизнес. Глава Воткинска поблагодарил всех, кто принял участие в сборе помощи. На Донбасс отправили около 12 тыс. штук кирпича.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках Всероссийской акции «Поезд помощи» из Удмуртии для жителей Донецкой и Луганской народных республик направили очередную партию гуманитарной помощи — 60 кубометров пиломатериалов, которые пойдут на восстановление жилья и инфраструктуры на Донбассе.