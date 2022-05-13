Рига, , 18:02 — REGNUM Российские дипломаты готовы оказать всю поддержку и помощь жителю Риги и гражданину Латвии Александру Дубьяго, арестованному за демонстрацию российского флага возле памятника Освободителям Риги. Об этом депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн сообщил на своем Telegram-канале.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хинтштейн связался с послом РФ в Латвии Михаилом Ваниным. По словам депутата, «с матерью юноши уже связались. Если Александр и его родные напишут заявления о вхождении в гражданство РФ, оно незамедлительно будет взято в работу и направлено в Москву». Тогда бороться за их права будет гораздо легче, считает депутат.

«К сожалению, у наших дипломатов нет доступа к к арестованному, так как он гражданин Латвии. К нему не пускают пока даже мать», — сообщил российский политик.

«Если Латвия не нуждается в таких самоотверженных и отважных гражданах, как Александр Дубьяго, в России такие люди, напротив, очень нужны», — написал Хинтштейн.

Вечером 12 мая 2022 года в Риге у себя дома арестован юноша, гражданин Латвии Александр Дубьяго, который 10 мая вышел с российским флагом к монументу Освободителям Риги и сумел доказать полицейским, что у них нет законных оснований отниматьу него флаг.

Видео с молодым человеком стало вирусным и набрало огромное количество лайков среди русской общины страны и Прибалтики. Националисты Латвии потребовали от властей наказать молодого человека за поддержку России.

В Латвии Дубьяго обвиняют в «геноциде, преступлениях против человечности, мира и оправдании военных действий».