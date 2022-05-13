Краснодар, 13 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. 15 мая в Краснодаре на стадионе «Краснодар» московский футбольный клуб ЦСКА в матче 29-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 встретится с «Краснодаром». Как сообщает пресс-служба «красно-синих», московскому клубу по медицинским показаниям не смогут помочь 23-летний бразильский защитник Бруно Фукс и 25-летний атакующий полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи.

ФК ЦСКА

В текущем сезоне арендованный из французского «Лилля» Юсуф Языджи принял участие в двенадцати матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что руководство ЦСКА договорилось с «Лиллем» о трансфере Юсуфа Языджи. Сумма трансфера составит 11-12 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает турецкого полузащитника в 15 миллионов евро.