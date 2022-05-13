Москва, 13 мая, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Самым правильным решением было бы разместить на территории Белоруссии сеть российских военных баз. Об этом 13 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Mil.ru Военная база

«Насытить Белоруссию военными базами было бы правильным решением», — заявил эксперт.

Вместе с тем, считает политолог, стоит помнить о том, что в Белоруссии есть 15−20% католиков-полонофилов и ещё 10% примкнувших к ним иных западников, которые будут активно выступать против такого решения.

«И здесь вопрос в том, чтобы Россия убедила и даже заставила Лукашенко не обращать на них внимание» — заключил Трухачев.

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал Россию в проведении специальной военной операции.