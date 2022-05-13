Липецк, , 17:58 — REGNUM Липецкие депутаты предложили в пять раз увеличить стипендию студентам-медикам, обучающимся по целевому направлению. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Студент ИА REGNUM

Законопроект «О внесении изменения в статью 9.11 Закона Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области» рассмотрели на комиссии облсовета 12 мая.

Проектом закона предлагается пятикратно увеличить размер стипендии, которая составит 6 тысяч 700 рублей. По мнению депутатов, это повысит эффективность целевого обучения и станет инструментом для привлечения в Липецкую область большего количества врачей, необходимых для обеспечения здравоохранения региона квалифицированными кадрами.

Дополнительная потребность средств из областного бюджета составит около 48 млн ежегодно. Окончательное решение по законопроекту будет принято на сессии облсовета 26 мая.