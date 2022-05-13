Рига, , 17:57 — REGNUM

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

В марте нынешнего года Латвия импортировала из России и Белоруссии товары на общую сумму 211,4 млн евро, что на 26,5% больше, чем в феврале. Об этом сообщило Центральное статистическое управление Латвии со ссылкой на собственные данные.

Стоимость импортированных из России товаров за месяц увеличилась на 20,9% или на 29,1 млн евро, достигнув 167,8 млн евро, а стоимость импортированных из Белоруссии товаров выросла на 53,7% или на 15,3 млн евро, достигнув 43,7 млн евро. За год стоимость товаров из этих стран выросла на 99,7% и 22,3% соответственно.

В статистическом управлении указывается, что на рост стоимости импорта из России больше всего повлиял рост импорта растительных продуктов, а из Белоруссии — древесины и изделий из нее.

В целом ввезенные из России и Белоруссии товары составили 9,6% от объема всего импорта Латвии.