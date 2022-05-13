Санкт-Петербург, , 18:08 — REGNUM За минувший год в Санкт-Петербурге выявили 41,3 тыс. случаев острых кишечных инфекций (ОКИ), это на 30% больше, чем за 2020 год. Об этом 13 мая заявили в аппарате курирующего здравоохранение вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Кишечная инфекция Pixabay.com

Актуальность профилактики ОКИ и других инфекционных заболеваний повышается в связи с приближением летнего сезона. Именно в это время учащаются случаи кишечных инфекций.

Для недопущения эпидемии специалисты регионального отделения Роспотребнадзора ведут оперативный анализ обстановки, берут лабораторные пробы. Отдельно будут вестись работы с персоналом пищеблоков и детских оздоровительных учреждений.

Вместе с тем в Петербурге до сих пор уделяют внимание пандемии коронавируса. Председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец подчеркнул, что вакцинация остаётся действенным способом борьбы с вирусом.

Напомним, что в Петербурге сократился уровень коллективного иммунитета. После достижения 100% он упал до 60%.

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