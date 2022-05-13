Вашингтон, , 18:20 — REGNUM Береговая охрана США обнаружила еще семь выживших гаитянских мигрантов, добравшихся до берега после того, как их лодка затонула, сообщает 13 мая Reuters.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

В результате общее число выживших достигло 38 человек, восемь из них были отправлены в больницу. Погибшими числятся 11 человек.

Инцидент произошел к северу от Пуэрто-Рико. Затонувшее судно перевозило в основном гаитянских мигрантов, а также двух граждан Доминиканской Республики. Поисковые работы в данный момент продолжаются.

Напомним, что мигранты, особенно выходцы с Гаити, в последние месяцы совершают опасные попытки добраться вплавь до США на непригодных для плавания судах.

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