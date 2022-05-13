Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 17:48 — REGNUM В городе Лабытнанги на Ямале житель Омска осуждён за причинение здоровью человека тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает окружное управление СКР.

Суд Regalacademy.org

По данным следствия, в октябре пьяный гражданин нанёс своему знакомому множественные удары, в том числе и ножевые ранения. В результате мужчина скончался.

Вину в совершении преступления фигурант не признал и требовал рассмотрения его дела судом присяжных. Но присяжные посчитали его виновным. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.