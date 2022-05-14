Москва, , 07:59 — REGNUM В условиях актуализации импортозамещения экспертный совет Корпорации МСП одобрил заявки на льготные кредиты для первых пяти высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса. Даная работа соответствует целям и задачам нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Высокотехнологичный протез рук от «Сколково» Цитата из видео на YouTube

Компании получат 1,5 млрд рублей по минимальной ставке — 3%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на брифинге 13 мая.

Прием заявок идет в рамках отдельной программы, которая направлена на поддержку быстро растущих высокотехнологичных компаний. Критерии: объем выручки от 100 млн рублей, темпы ее роста не менее 12% ежегодно последние три года, а также наличие инвестиций в исследования и научные разработки.

«Это компании, которые создают продукцию в критически важных для страны технологических направлениях — биотехнологии, композитные материалы, инновационные инженерные решения, искусственный интеллект», — пояснил министр.

На прошлой неделе Корпорация завершила рассмотрение первых пяти заявок, уточнил он.

«Сейчас очень важно поддержать этот сегмент экономики, потому что в период структурных сдвигов, когда зачастую компании оптимизируют инвестиционные затраты, вложения в оборудование, нужно дать возможность сохранить производственный процесс, переждать эту паузу, чтобы они дальше продолжали разрабатывать и производить», — подчеркнул Максим Решетников.

На рассмотрение экспертного совета Корпорации МСП поданы еще 174 заявки. Половина из них — малые предприятия, каждая третья — микробизнес. Больше всего заявок от Москвы и Петербурга, Новосибирской, Московской и Свердловской областей.

«Наши эксперты, куда входят представители Московского инновационного кластера, «Сколково», «Иннопрактики», Татарстанский центр научно-технической информации, эксперты из регионов, оценили уровень технологичности и инновационности компаний. Помимо кредитов под минимальный процент, мы также предоставляем комплекс мер поддержки в течение периода участия в программе, который поможет росту предприятий-участников и будет способствовать более интенсивному импортозамещению», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Заявку на кредит можно подать до конца года на цифровой платформе МСП. РФ. Заявка оценивается по системе двух ключей: скоринг от МСП Банка (проверка финансовой устойчивости) и оценка инновационности компании от экспертного совета Корпорации. Рассмотрение заявки — до 36 дней.

Отрасль высокотехнологичного бизнеса в России сейчас нуждается в усилении государственной поддержки. Инициатива своевременная и актуальная, считает член генерального совета «Деловой России», генеральный директор INPRO. digital Виталий Арбузов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Льготные кредиты способствуют сохранению производственных процессов бизнеса в России, минимизируют убытки от экономических санкций, дефицита компонентов и перебоев в логистических цепочках. Однако стоит отметить, что данного объема финансовой помощи может не хватит для полноценной поддержки компаний с объемом выручки от 100 млн руб. В федеральном бюджете на субсидирование таких льготных кредитов в ближайшие три года предусмотрено почти 4 млрд рублей. В 2022 году — 750 млн рублей, в 2023 году — 1,4 млрд рублей, в 2024-м — 1,8 млрд рублей. Стоит рассмотреть расширение льгот и предоставить эту финансовую помощь компаниям с выручкой до 50 млн руб.».

Как сообщало ИА REGNUM, цель проекта «Малое и среднее предпринимательства» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.