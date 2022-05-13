Симферополь, , 17:45 — REGNUM Памятник Освободителям Риги, который хотят снести власти Латвии, готовы разместить в Симферополе. Об этом в телеграм-канале написал 13 мая глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Советские воины — освободители Риги. Памятник освободителям Риги. Латвия. Kalnroze

«Парламент Латвии вчера одобрил поправки, позволяющие снести памятник Освободителям Риги. Подлое и трусливое решение потерявших берега дикарей. Для местных нацистов этот памятник, напоминающий о позоре и поражении их предков, которые служили Гитлеру, — как крест для чертей. Вот и беснуются», — написал Аксёнов.

Глава Крыма поддержал предложение забрать памятник в Россию, отметив, что его с радостью примут в любом регионе.

«Мы с радостью разместим его в Симферополе, потому что помним и чтим нашу историю. А Латвия, как и другие прибалтийские карлики, должна заплатить максимальную цену за издевательство над памятью, за свою безумную русофобию. Уверен, что так и будет», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сейм (парламент) Латвии лишил защиты памятник Освободителям Риги, что даёт возможность его демонтировать. Решение вызвало протесты и в самой Латвии.