Саранск, , 17:44 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 15 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 067 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе подтвердили 67 603 случая заражения коронавирусом, из них 34 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1384 человека, накануне в республике скончался один человек, за минувшие сутки среди пациентов с коронавирусом летальных случаев не регистрировалось.

В ковид-центры Мордовии за последние сутки были госпитализированы 29 пациентов, накануне в больницы попал 31 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 36 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 17 жителей республики.