Вашингтон, , 18:12 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином, сообщает 13 мая Reuters.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

В разговоре Блинкен подчеркнул, что обе страны стремятся достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи также осудили недавние запуски баллистических ракет Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил о намерении подготовить план экономической поддержки КНДР в случае её отказа от ядерного оружия.

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