Блинкен обсудил денуклеаризацию КНДР с главой МИД Южной Кореи
Вашингтон, 13 мая, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином, сообщает 13 мая Reuters.
U.S. Department of State
Энтони Блинкен
В разговоре Блинкен подчеркнул, что обе страны стремятся достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи также осудили недавние запуски баллистических ракет Северной Кореей, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
Ранее новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил о намерении подготовить план экономической поддержки КНДР в случае её отказа от ядерного оружия.