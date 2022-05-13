Москва, 13 мая 2022, 17:51 — REGNUM Российский продюсер Иосиф Пригожин выразил желание запустить аналог музыкального конкурса «Евровидение». Об этом 13 мая сообщило информационное агенство «РИА Новости».

Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин
Yv3010

«Надо создать свой конкурс вместо «Евровидения». Я готов сделать свой конкурс «Евровидение», у меня есть много опыта», — заявил продюсер. К слову, в 1996 году Пригожин запустил музыкальную премию «Золотой граммофон», существующую по сей день.

Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал «Евровидение», от участия в котором отстранили Россию. По мнению продюсера, нынешний конкурс является «гей-парадом».

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