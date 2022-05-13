Москва, , 17:51 — REGNUM Российский продюсер Иосиф Пригожин выразил желание запустить аналог музыкального конкурса «Евровидение». Об этом 13 мая сообщило информационное агенство «РИА Новости».

Иосиф Пригожин Yv3010

«Надо создать свой конкурс вместо «Евровидения». Я готов сделать свой конкурс «Евровидение», у меня есть много опыта», — заявил продюсер. К слову, в 1996 году Пригожин запустил музыкальную премию «Золотой граммофон», существующую по сей день.

Ранее Иосиф Пригожин раскритиковал «Евровидение», от участия в котором отстранили Россию. По мнению продюсера, нынешний конкурс является «гей-парадом».

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