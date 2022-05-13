Светогорск, Ленинградская область, , 17:53 — REGNUM Американская компания Sylvamo (в РФ — «Сильвамо Корпорейшн Рус»), производитель офисной бумаги SvetoCopy на ЦБК в городе Светогорске, не уведомляла власти Ленинградской области о введении на предприятии режима простоя, неполного рабочего времени или высвобождении работников, сообщил 13 мая заместитель председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Стопка бумаг (сс) myrfa

Ранее ИА REGNUM сообщало, что крупный производитель бумаги (SvetoCopy, HP papers) решил продать свой бизнес в России. В Ленобласти Sylvamo через непубличное АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» управляет Светогорским ЦБК на территории Выборгского района Ленобласти, где трудятся 1,7 тыс. человек.

«Решения по возможным изменениям структуры собственности принимаются акционерами «Сильвамо Корпорейшн Рус». Но мы уверены, что конкурентоспособный современный завод в Светогорске Ленинградской области будет работать и сохранит занятость», — прокомментировал Дмитрий Ялов.

Также чиновник подчеркнул, что компания не уведомляла комитет по труду и занятости Ленобласти о введении на предприятии режима простоя, неполного рабочего времени или высвобождении работников.

Светогорский ЦБК является градообразующим предприятием для Светогорска, города на российско-финской границе, вблизи финского города Иматра.

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