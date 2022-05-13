Москва, , 17:45 — REGNUM Белоруссия скорее уклонится от войны, а передаваемые ей «Искандеры» должны управляться российскими офицерами. Об этом 13 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

СПУ «Искандер-М» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вопрос о Лукашенко непростой. Скорее всего, он не переметнётся, а просто уклонится от войны», — заявил эксперт.

Белоруссия будет принимать участие в специальной военной операции только в том случае, если НАТО прямо осуществит агрессию против неё.

«Искандер» в Белоруссии поставить могут, но управлять им наверняка будут российские военные — как бы что ни вышло» — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Россия поможет ей создать «Искандеры».