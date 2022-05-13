Москва, , 17:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи со смертью президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна, сообщает 13 мая пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Официальные телеграммы по этому поводу были направлены наследному принцу эмирата Абу-Даби, заместителю верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру, министру обороны ОАЭ, правителю эмирата Дубай шейху Мухаммеду бен Рашиду Аль Мактуму.

Глава российского государства отдельно отметил вклад умершего Халифы бен Заида Аль Нахайяна в построение отношений ОАЭ с Россией.

«Шейх Халифа многое сделал для укрепления дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между нашими странами», — цитирует пресс-служба Кремля текст президентской телеграммы.

Президент России выразил своё искреннее сочувствие родным и близким умершего и всему народу Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, 13 мая президент ОАЭ Халифа бен Заида Аль Нахайяна скончался в возрасте 73 лет после продолжительной болезни. В стране объявлен траур сроком на 40 дней, три дня будут закрыты все государственные учреждения и частные предприятия.

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