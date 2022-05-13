Штат Калифорния, США, 13 мая, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Лесные пожары достигли горных курортных городов на севере американского штата Нью-Мексико, а также разрушили многомиллионные особняки на юге Калифорнии, сообщает 13 мая Reuters.

Лесной пожар

Жители примерно 900 домов в Калифорнии были эвакуированы. При этом один пожарный пострадал, когда команда пыталась бороться с огнем, охватившим около 81 гектара территории в Лагуна Нигуэль, сообщили власти округа Ориндж.

В свою очередь в Нью-Мексико с начала месяца уничтожены уже порядка 300 домов.

Отметим, что разбушевавшийся лесной пожар может стать крупнейшим в истории Нью-Мексико. Он уже выжег 105 141 гектаров территории, что составляет примерно две трети площади Большого Лондона.

Президент США Джо Байден ранее распорядился оказать федеральную помощь в ликвидации последствий пожара.