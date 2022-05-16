Москва, 16 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В России ведется активная работа над модернизацией системы медицинской реабилитации под индивидуальные потребности пациента.

Cap.ru Реабилитация

C 2022 года стартовала стратегическая инициатива «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», в рамках которой будет оснащено 10 отделений ранней реабилитации детей, 47 специализированных отделений медицинской реабилитации детей, 38 отделений дневного стационара для детей. К 2024 году оборудованием будет оснащено более 400 региональных медицинских организаций и более 60 федеральных медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию взрослых и детей.

Всего за ближайшие три года планируется оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации, а также около 130 дневных стационаров.

Развитию медицинской реабилитации уделяется особое внимание в регионах страны.

Так, в Пермском крае в начале мая в Краснокамской больнице открылось отделение реабилитации для пациентов с инсультом.

Почти полтора десятка видов реабилитационного оборудования было поставлено в Краснокамскую городскую больницу. Это современные аппараты для восстановления двигательной активности, система для разгрузки веса пациента, тренажеры для активной и пассивной механотерапии, стабилоплатформа с биологической обратной связью и др. Оборудование предназначено для второго этапа реабилитации пациентов, перенесших сосудистую катастрофу.

В первичное сосудистое отделение (ПСО) Краснокамской городской больницы госпитализируют пациентов не только из Краснокамска, но и близлежащих территорий западного «куста»: Нытвы, Очера, Оханска, Большой Сосновы, Частых, Сивы, Карагая, Верещагино. В ПСО направляют людей с подозрением на инсульт, а также с любыми нетравматическими кровоизлияниями. Зачастую пациентов доставляют по скорой в тяжелом состоянии, нередко уже переведенными на искусственную вентиляцию легких. Уже в палате реанимации и интенсивной терапии начинаются первые реабилитационные мероприятия — такой подход дает наиболее качественный и стойкий эффект восстановления человека.

«Все наши пациенты нуждаются в комплексной реабилитации. Крайне тяжелым пациентам в период ранней медицинской реабилитации проводится позиционирование, вертикализация, пассивная гимнастика. В дальнейшем специалисты мультидисциплинарной бригады с использованием различных специализированных шкал оценивают неврологический, соматический статус, выносливость к физическим нагрузкам, после чего составляется индивидуальная программа восстановления утраченных функций», — подчеркнула заведующая отделением неврологии для сосудистых больных Краснокамской городской больницы Татьяна Свирепова.

Благодаря комплексному оснащению отделения современным реабилитационным оборудованием эффективность лечения пациентов с инсультом значительно возрастет, уверены врачи.

Тем временем в Санкт-Петербурге приняли общественные предложения по реабилитации пациентов после перенесенного ими COVID-19, разработанные экспертами президентского движения.

Эксперты предложили при ведении пациента и организации медицинской реабилитации применять шкалу реабилитационной маршрутизации и единые рекомендации, утвержденные временными методическими рекомендациями по медицинской реабилитации при новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Минздрава России. Также Народный фронт предложил использовать потенциал инструкторов по спортивно-массовой работе, действующих в Санкт-Петербурге на базе подведомственных администрациям районов центров физической культуры, спорта и здоровья.

«Особенно хочу отметить, что при реабилитации после перенесенного коронавирусного заболевания очень важно использовать потенциал института инструкторов по спортивно-массовой работе, который существует в каждом регионе России. Петербургский комздрав уже организовал взаимодействие с центрами физической культуры, спорта и здоровья, и теперь в выписные эпикризы граждан, переболевших COVID-19, вносятся рекомендации по обращению в центры спорта для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства. Данный опыт сотрудничества является первым в стране и в перспективе может быть использован и другими регионами», — рассказал 13 мая сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

Он также добавил, что, по данным федерального медико-биологического агентства, обязательной реабилитации подлежат почти 80% переболевших COVID-19 россиян. Уже сейчас становится очевидным, какая огромная нагрузка ляжет на систему здравоохранения в ближайшее время. Использование центров спорта как механизма реабилитации позволит высвободить дополнительные средства и перераспределить их на совершенствование первичного звена медицинской помощи.

Напомним, что «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, инициируемых правительством. Реализация данной стратегической инициативы должна повысить охват современной реабилитационной помощи. Она поможет всем, кто хочет как можно быстрее восстановить здоровье после болезни или травмы.