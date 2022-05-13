Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Трое уроженцев Ленинградской области — военнослужащие, защищавшие Донбасс, погибли во время специальной военной операции России на Украине, сообщил 13 мая губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. При исполнении воинского долга героически погибли Алексей Николев, Вадим Орлов, Родион Червинский.

Вечная память Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Они отдали свои жизни во имя сохранения мира на Земле, защищая жителей Донбасса, освобождая Украину от нацистов. Алексей Алексеевич Николев, Вадим Васильевич Орлов, Родион Сергеевич Червинский были до конца верны воинскому долгу. Их, наших отважных защитников, с благодарностью будут помнить ленинградцы», — выразил слова соболезнования глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ленобласти простились с погибшими при исполнении специальных задач военнослужащими: рядовым Матвеем Вахитовым, прапорщиком Юрием Савенковым, капитаном Андреем Портусем, военнослужащими Павлом Позаненом и Дмитрием Федосеевым, гвардии старшими сержантами Сергеем Солоевым и Никитой Татаренко, младшим сержантом Романом Симаковым, рядовым Никитой Авровым, капитаном Александром Приходько, лейтенантом Батыром Илмурадовым, старшим сержантом Никитой Петровым.

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