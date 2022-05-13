Москва, 13 мая, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Идея Евросоюза ввести уголовную ответственность в отношении лиц, которые уклоняются от исполнения санкций чревато негативными последствиями для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Олег Никуленко.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Еврокомиссия выступила с предложением ввести уголовную ответственность за уклонение от санкций Евросоюза. Главная цель меры — обеспечить конфискацию замороженных активов и повлиять на компании, продолжающие бизнес с Россией», — напомнил собеседник ИА REGNUM.

По его мнению, эта мера отразится на российской экономике, но не столь масштабно, как сами санкции. Во-первых, снизится количество предпринимателей, которые будут продолжать бизнес с Россией. Опасаясь уголовного преследования, многие компании прекратят любые контакты с российскими партнерами.

«Во-вторых, вследствие прекращения контактов с западными компаниями, российский бизнес лишится возможности получать значительную часть товаров, совершать расчеты за сделки. Соответственно, снизится ассортимент предлагаемых товаров, еще более усложнится ведение бизнеса с европейскими странами», — сказал Никуленко.

Кроме того, компании, зарегистрированные в России, практически лишатся возможности безопасно вести бизнес в Евросоюзе, так как их функционеры попадут под действие уголовного законодательства стран ЕС.

«В первую очередь, это касается тех сегментов экономики, которые попали под санкции. Это торговля бытовой техникой, электроникой, автомобилями, оборудованием, строительными материалами, одеждами и целым рядом других товаров. Безусловно, российский потребитель ощутит на себе последствия данного решения, даже в том случае, если товары будут замещены отечественными или произведенными в других странах, например — в Восточной или Южной Азии», — подытожил эксперт.