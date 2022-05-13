Обнинск, Калужская область, , 17:34 — REGNUM Вступил в силу обвинительный приговор 68-летнему жителю Обнинска Калужской области. Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщили 13 мая корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствием и судом установлено, что 29 ноября 2021 года днем подсудимый зашел в подъезд вслед за девочкой восьми лет, которая возвращалась домой из школы. На лестничной площадке с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя беспомощное состояние девочки, пожилой педофил прикасался к её телу. После того как злоумышленник отвлекся на посторонний шум, потерпевшей удалось убежать.

Мужчина был задержан на следующий день после совершения преступления. Следственные действия подтвердили причастность задержанного к посягательству на ребёнка. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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