Саратов, , 17:27 — REGNUM В Саратовской области в предстоящие выходные дни (14-15 мая) ожидается дождливая погода с грозами. Из-за неблагоприятных метеоявлений в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает ГУ МЧС России по Саратовской области.

Ночная гроза Leorex

По прогнозам синоптиков, ночью и днем 14 мая местами по области ожидается усиление ветра порывами до 16 м/с, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит не выше +10 градусов. Днем местами пройдет слабый дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +21 °C.

В воскресенье, 15 мая, прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха существенно не изменится.

При этом в период до 16 мая на территории Саратовской области сохранится 4 класс пожароопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на охрану лесов от пожаров предусмотрено 110 млн рублей.

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