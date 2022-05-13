Кострома, 13 мая 2022, 19:18 — REGNUM В посёлке Волжский в Костроме завершается возведение стен здания школы, рассчитанной на 900 мест. Об этом сообщает администрация города.
По словам чиновников, подрядчик соблюдает темпы производства работ, предусмотренные контрактом. На данный момент он исполнен на 42%. Организации осталось доделать третий этаж здания, установить крышу, проложить внутренние инженерные коммуникации и осуществить внутреннюю отделку кабинетов, благоустроить прилегающую территорию.
Как писало ИА REGNUM, школу в Волжском должны сдать до 20 декабря 2022 года. Её строят по национальному проекту «Образование», стоимость объекта составила 715 млн рублей. Помимо учебных классов в школе оборудуют столовую, мастерскую по обработке металла и древесины, медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр, актовый зал и спортивные блоки. Ранее у подрядчика возникли проблемы с получением разрешения на строительство в управлении архитектуры и градостроительства администрации города — процесс могли остановить в любой момент. Сейчас ситуация разрешилась, соответствующий документ получен.
Справка: возведением школы в Волжском занимается акционерное общество «Капстрой», эта же организация построит ещё одну крупную школу на 825 мест в микрорайоне «Новый город». Она должна быть сдана до конца 2023 года. На данный момент в рамках нацпроекта «Образование» в Костроме появились две школы. Они расположены на улицах Суслова и Профсоюзной.
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