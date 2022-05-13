Кострома, 13 мая, 2022, 19:18 — ИА Регнум. В посёлке Волжский в Костроме завершается возведение стен здания школы, рассчитанной на 900 мест. Об этом сообщает администрация города.

https://gradkostroma.ru Строительство школы в посёлке Волжский

По словам чиновников, подрядчик соблюдает темпы производства работ, предусмотренные контрактом. На данный момент он исполнен на 42%. Организации осталось доделать третий этаж здания, установить крышу, проложить внутренние инженерные коммуникации и осуществить внутреннюю отделку кабинетов, благоустроить прилегающую территорию.

«Порядка 90 процентов поставщиков строительных материалов — это местные производители. Все поставки осуществляются вовремя, без задержек. Также часть составляющих мы производим самостоятельно», — заверил проверяющих об отсутствии проблем с поставкой материалов главный инженер подрядчика Алексей Дмитричев.

Как писало ИА REGNUM, школу в Волжском должны сдать до 20 декабря 2022 года. Её строят по национальному проекту «Образование», стоимость объекта составила 715 млн рублей. Помимо учебных классов в школе оборудуют столовую, мастерскую по обработке металла и древесины, медицинский кабинет, информационно-библиотечный центр, актовый зал и спортивные блоки. Ранее у подрядчика возникли проблемы с получением разрешения на строительство в управлении архитектуры и градостроительства администрации города — процесс могли остановить в любой момент. Сейчас ситуация разрешилась, соответствующий документ получен.